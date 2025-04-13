Лозартан Плюс-Тева (Losartan Plus-Teva)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
160,20
Экономия при брони: -24,35 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
154,60
Экономия при брони: -7,44 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
153,06
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
156,06
Экономия при брони: -8,00 грн
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
275,36
Экономия при брони: -12,98 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
168,27
Экономия при брони: -7,08 грн
Аптекарь
Киев, ул. Саксаганского, 42
1.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Мед-сервис
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
157,16
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
281,47
Экономия при брони: -19,09 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Мед-сервис
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптекарь
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека доброго дня
Киев, ул. Жилянская, 107
2.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина