Лозартан Плюс-Тева (Losartan Plus-Teva)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
148,90
Экономия при брони: -25,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
169,53
Экономия при брони: -8,64 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
274,87
Экономия при брони: -15,17 грн
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Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
148,80
Экономия при брони: -25,20 грн
Мед-сервис
Славутич, пл. Привокзальная, 7
37.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 1
63.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 8
65.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
66.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
149,58
Экономия при брони: -7,05 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
266,27
Экономия при брони: -12,54 грн
Мед-сервис
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
66.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина