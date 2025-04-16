Лозартан Плюс-Тева (Losartan Plus-Teva)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
278,86
Экономия при брони: -16,18 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
148,89
Экономия при брони: -6,36 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
53,42
Экономия при брони: -3,68 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
282,08
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
154,17
Экономия при брони: -7,01 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
275,19
Экономия при брони: -12,51 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
155,57
Экономия при брони: -8,86 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
151,97
Экономия при брони: -9,44 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
184,59
Экономия при брони: -11,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
154,12
Экономия при брони: -8,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
152,72
Экономия при брони: -10,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
159,16
Экономия при брони: -10,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
168,85
Экономия при брони: -7,66 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
153,96
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
156,61
Экономия при брони: -9,45 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
184,23
Экономия при брони: -11,12 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
167,98
Экономия при брони: -6,79 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
270,64
Экономия при брони: -10,94 грн