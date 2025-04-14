Лозартан Плюс-Тева (Losartan Plus-Teva)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
187,14
Экономия при брони: -12,24 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
280,10
Экономия при брони: -17,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
103,16
Экономия при брони: -5,06 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
158,28
Экономия при брони: -10,22 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
280,50
Экономия при брони: -18,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
265,30
Экономия при брони: -45,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Космическая, 25
3.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 106
3.4 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
3.4 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
4.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
149,98
Экономия при брони: -7,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
4.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 165-Б
4.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина