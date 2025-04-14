Лозартан Плюс-Тева (Losartan Plus-Teva)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Одесса
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
154,48
Экономия при брони: -7,32 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
275,43
Экономия при брони: -13,05 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
99,32
Экономия при брони: -16,88 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
167,39
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
105,28
Экономия при брони: -7,19 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
281,61
Экономия при брони: -19,23 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
156,37
Экономия при брони: -9,21 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
278,81
Экономия при брони: -16,43 грн
D.s.
Одесса, ул. Ришельевская, 11
4.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
154,43
Экономия при брони: -5,93 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
270,07
Экономия при брони: -10,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
262,73
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
280,95
Экономия при брони: -18,57 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
265,10
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
5.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
186,51
Экономия при брони: -11,61 грн
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
169,73
Экономия при брони: -8,54 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Варненская, 11
7.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина