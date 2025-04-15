Лозартан Плюс-Тева (Losartan Plus-Teva)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Львов
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Пульс
Львов, ул. Кульпарковская, 35
2.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Пульс
Львов, ул. Замарстыновская, 178
3.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Пульс
Львов, ул. Воздушная, 99
3.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Пульс
Львов, ул. Лычаковская, 152
3.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Пульс
Львов, ул. Патона, 9/4
4.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Мед-сервис
Львов, ул. Зеленая, 147
4.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Пасечная, 70
4.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Пульс
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
4.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Пульс
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4.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Пульс
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5.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Пульс
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Мед-сервис
Львов, просп. Красной Калины, 109
6.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
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Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека доброго дня
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Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина