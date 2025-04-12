Кислота салициловая

Салицилка-вишфа (Salicilka-vishpha)

Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
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Характеристики
Производитель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Форма выпуска
Раствор спиртовой для наружного применения
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1 %
Объем
40 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/16924/01/01 от 16.03.2023
Международное название

Салицилка-вишфа инструкция по применению

Состав

действующее вещество: салициловая кислота;

100 мл раствора содержат салициловой кислоты 1 г;

вспомогательное вещество: этанол 70%.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения, спиртовый.

Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические средства. Код ATС D01A E12.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Антисептическое средство. При местном применении оказывает противомикробное, раздражающее, отвлекающее действие.

Показания

Применять при инфекционных поражениях кожи: обычных угрях, пиодермии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Особые меры безопасности

Не допускать попадания в глаза, не наносить на слизистые оболочки.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может навредить здоровью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Местное применение салициловой кислоты не следует сочетать с пероральным применением препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту и другие нестероидные противовоспалительные средства. Не применять вместе с бензоил-пероксидом и местными ретиноидами.

Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств для местного применения и тем самым увеличить их попадание в организм. Кроме того, салициловая кислота может усилить нежелательное действие метотрексата и гипогликемическое действие пероральных противодиабетических препаратов производных сульфонилмочевины.

Если вы принимаете какие-либо другие лекарственные средства, обязательно сообщите об этом врачу.

Особенности применения

Не следует наносить препарат на большие участки кожи.

Способ применения и дозы

Применять наружно, смазывая или растирая пораженные участки кожи ватным тампоном, пропитанным препаратом, 2–3 раза в сутки. Курс лечения определяет врач в зависимости от течения и тяжести заболевания.

Дети

Не применяют детям в возрасте младше 12 лет.

Побочные реакции

Возможные изменения со стороны кожи: сухость, шелушение, раздражение, контактный дерматит, проявления аллергических реакций (крапивница, зуд), требующие отмены препарата.

При длительном применении возможно всасывание препарата в общее кровообращение и развитие характерных для салицилатов побочных эффектов: шум в ушах, головокружение, боль в эпигастрии, тошнота, рвота, ацидоз, учащенное дыхание.

В случае возникновения любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

3 года.

Препарат не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ºС в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 мл во флаконах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».