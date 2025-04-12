Салицилка-вишфа (Salicilka-vishpha)
Салицилка-вишфа инструкция по применению
Состав
действующее вещество: салициловая кислота;
100 мл раствора содержат салициловой кислоты 1 г;
вспомогательное вещество: этанол 70%.
Лекарственная форма
Раствор для наружного применения, спиртовый.
Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Дерматологические средства. Код ATС D01A E12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Антисептическое средство. При местном применении оказывает противомикробное, раздражающее, отвлекающее действие.
Показания
Применять при инфекционных поражениях кожи: обычных угрях, пиодермии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату.
Особые меры безопасности
Не допускать попадания в глаза, не наносить на слизистые оболочки.
Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может навредить здоровью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Местное применение салициловой кислоты не следует сочетать с пероральным применением препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту и другие нестероидные противовоспалительные средства. Не применять вместе с бензоил-пероксидом и местными ретиноидами.
Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств для местного применения и тем самым увеличить их попадание в организм. Кроме того, салициловая кислота может усилить нежелательное действие метотрексата и гипогликемическое действие пероральных противодиабетических препаратов производных сульфонилмочевины.
Если вы принимаете какие-либо другие лекарственные средства, обязательно сообщите об этом врачу.
Особенности применения
Не следует наносить препарат на большие участки кожи.
Способ применения и дозы
Применять наружно, смазывая или растирая пораженные участки кожи ватным тампоном, пропитанным препаратом, 2–3 раза в сутки. Курс лечения определяет врач в зависимости от течения и тяжести заболевания.
Дети
Не применяют детям в возрасте младше 12 лет.
Побочные реакции
Возможные изменения со стороны кожи: сухость, шелушение, раздражение, контактный дерматит, проявления аллергических реакций (крапивница, зуд), требующие отмены препарата.
При длительном применении возможно всасывание препарата в общее кровообращение и развитие характерных для салицилатов побочных эффектов: шум в ушах, головокружение, боль в эпигастрии, тошнота, рвота, ацидоз, учащенное дыхание.
В случае возникновения любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!
Срок годности
3 года.
Препарат не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 ºС в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 40 мл во флаконах.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».