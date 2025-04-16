Киев
Салицилка-вишфа (Salicilka-vishpha)

Салицилка-вишфа (Salicilka-vishpha)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 46 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,41
Экономия при брони: -1,11 грн
28,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,01
Экономия при брони: -1,71 грн
28,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
21,69
Экономия при брони: -0,49 грн
21,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,03
Экономия при брони: -8,97 грн
21,06 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,37
Экономия при брони: -9,31 грн
21,06 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
20,98 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,03
Экономия при брони: -1,74 грн
28,29 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
20,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,16
Экономия при брони: -8,15 грн
21,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,48
Экономия при брони: -1,14 грн
27,34 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,93
Экономия при брони: -1,51 грн
27,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
25,74
Экономия при брони: -4,54 грн
21,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,33
Экономия при брони: -8,32 грн
21,01 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,29
Экономия при брони: -9,28 грн
21,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,76
Экономия при брони: -8,75 грн
21,01 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
20,38 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,11
Экономия при брони: -1,40 грн
26,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,01
Экономия при брони: -1,70 грн
28,31 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,91
Экономия при брони: -1,65 грн
28,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,22
Экономия при брони: -1,90 грн
28,32 грн
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