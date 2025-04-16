Салицилка-вишфа (Salicilka-vishpha)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,41
Экономия при брони: -1,11 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,01
Экономия при брони: -1,71 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
21,69
Экономия при брони: -0,49 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,03
Экономия при брони: -8,97 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,37
Экономия при брони: -9,31 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,03
Экономия при брони: -1,74 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,16
Экономия при брони: -8,15 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,48
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,93
Экономия при брони: -1,51 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
25,74
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,33
Экономия при брони: -8,32 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,29
Экономия при брони: -9,28 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,76
Экономия при брони: -8,75 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,11
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,01
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,91
Экономия при брони: -1,65 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,22
Экономия при брони: -1,90 грн