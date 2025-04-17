Салицилка-вишфа (Salicilka-vishpha)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,90
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,37
Экономия при брони: -4,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,18
Экономия при брони: -4,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,42
Экономия при брони: -4,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,88
Экономия при брони: -2,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,31
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,56
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,63
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
27,48
Экономия при брони: -1,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,60
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,07
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,49
Экономия при брони: -2,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,60
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,25
Экономия при брони: -1,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,07
Экономия при брони: -8,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 23
3.1 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,26
Экономия при брони: -8,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,60
Экономия при брони: -6,60 грн