КИСЛОТА САЛИЦИЛОВАЯ* (ACIDUM SALICYLICUM*)

на пораженную поверхность наносят 2–3 раза в сутки.

При псориазе, красном волосистом лишае Девержи, ихтиозе, себорее применяют 2% мазь, а при выраженном воспалении ее разбавляют вазелином в 2–4 раза и применяют 1–2 раза в сутки; после устранения шелушения используют другие средства.

На рану мазь наносят тонким слоем и закрывают стерильной салфеткой или накладывают на рану стерильную повязку, пропитанную мазью. Перед наложением повязки рану очищают от некротических тканей, вскрывают пузыри, промывают антисептическим р-ром. Повязку меняют 1 раз в 2–3 дня до полного очищения от гнойно-некротических масс. Длительность курса — 6–20 сут.

В форме 1% или 2% р-ра наружно на пораженные участки кожи 2 раза в сутки, в оториноларингологии — по 6 капель в ухо 2 раза в сутки.