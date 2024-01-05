КИСЛОТА САЛИЦИЛОВАЯ* (ACIDUM SALICYLICUM*) Действующее вещество
NLM: 2-карбоксифенол; или о-карбоксифенол.
салициловая кислота при местном применении оказывает слабое антисептическое, а также раздражающее, отвлекающее действие. В низких концентрациях оказывает кератопластическое, а в высоких — кератолитическое действие.
жирная себорея, обыкновенные угри, хроническая экзема, псориаз, дискератозы, ихтиоз, бородавки, мозоли, раны, ожоги.
на пораженную поверхность наносят 2–3 раза в сутки.
При псориазе, красном волосистом лишае Девержи, ихтиозе, себорее применяют 2% мазь, а при выраженном воспалении ее разбавляют вазелином в 2–4 раза и применяют 1–2 раза в сутки; после устранения шелушения используют другие средства.
На рану мазь наносят тонким слоем и закрывают стерильной салфеткой или накладывают на рану стерильную повязку, пропитанную мазью. Перед наложением повязки рану очищают от некротических тканей, вскрывают пузыри, промывают антисептическим р-ром. Повязку меняют 1 раз в 2–3 дня до полного очищения от гнойно-некротических масс. Длительность курса — 6–20 сут.
В форме 1% или 2% р-ра наружно на пораженные участки кожи 2 раза в сутки, в оториноларингологии — по 6 капель в ухо 2 раза в сутки.
повышенная чувствительность к салициловой кислоте.
возможны местные реакции — зуд, ощущение жжения, кожная сыпь.