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Активные вещества — “К”КИСЛОТА САЛИЦИЛОВАЯ* (ACIDUM SALICYLICUM*)

КИСЛОТА САЛИЦИЛОВАЯ* (ACIDUM SALICYLICUM*) Действующее вещество

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Найдено: 25 препаратов
Салициловая кислота раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, № 1; Виола ФФ
Салициловая кислота Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, № 1 Виола ФФ
В 857 аптеках
от 12,91 грн
Цены в аптеках
Салициловая кислота раствор спиртовой для наружного применения, 2 %, флакон, 25 мл, № 1; Фитофарм
Салициловая кислота Раствор спиртовой для наружного применения, 2 %, флакон, 25 мл, № 1 Фитофарм
В 716 аптеках
от 11,70 грн
Цены в аптеках
Салициловая мазь мазь, 10 %, туба, 25 г, № 1; Виола ФФ
Салициловая мазь Мазь, 10 %, туба, 25 г, № 1 Виола ФФ
В 508 аптеках
от 59,82 грн
Цены в аптеках
Салициловая мазь мазь, 5 %, туба, 25 г, № 1; Виола ФФ
Салициловая мазь Мазь, 5 %, туба, 25 г, № 1 Виола ФФ
В 427 аптеках
от 54,26 грн
Цены в аптеках
Салициловая мазь мазь, 2 %, туба, 25 г, № 1; Виола ФФ
Салициловая мазь Мазь, 2 %, туба, 25 г, № 1 Виола ФФ
В 359 аптеках
от 48,33 грн
Цены в аптеках
Колломак® М раствор накожный, 167 мг/г, флакон, 10 мл, № 1; ALEXPHARM
Колломак® М Раствор накожный, 167 мг/г, флакон, 10 мл, № 1 ALEXPHARM
В 345 аптеках
от 406,26 грн
Цены в аптеках
Салициловая мазь мазь, 5 %, туба, 25 г, в пачке, в пачке, № 1; Виола ФФ
Салициловая мазь Мазь, 5 %, туба, 25 г, в пачке, в пачке, № 1 Виола ФФ
В 262 аптеках
от 58,84 грн
Цены в аптеках
Салициловая кислота раствор накожный спиртовой, 20 мг/мл, флакон, 25 мл, в пачке, в пачке, № 1; Фармак
Салициловая кислота Раствор накожный спиртовой, 20 мг/мл, флакон, 25 мл, в пачке, в пачке, № 1 Фармак
В 250 аптеках
от 12,19 грн
Цены в аптеках
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Салицилка-Вишфа Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 238 аптеках
от 13,82 грн
Цены в аптеках
Салициловая мазь мазь, 10 %, туба ламинатная, 25 г, в пачке, в пачке, № 1; Виола ФФ
Салициловая мазь Мазь, 10 %, туба ламинатная, 25 г, в пачке, в пачке, № 1 Виола ФФ
В 235 аптеках
от 62,70 грн
Цены в аптеках
Салициловая кислота раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 25 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Салициловая кислота Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 25 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 194 аптеках
от 12,33 грн
Цены в аптеках
Салициловая мазь мазь, 2 %, туба, 25 г, в пачке, в пачке, № 1; Виола ФФ
Салициловая мазь Мазь, 2 %, туба, 25 г, в пачке, в пачке, № 1 Виола ФФ
В 119 аптеках
от 51,11 грн
Цены в аптеках
Салициловая мазь мазь, 2 %, туба ламинатная, 25 г, в пачке, в пачке, № 1; Виола ФФ
Салициловая мазь Мазь, 2 %, туба ламинатная, 25 г, в пачке, в пачке, № 1 Виола ФФ
В 106 аптеках
от 55,25 грн
Цены в аптеках
Кислота салициловая раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, № 1; Тернофарм
Кислота салициловая Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, № 1 Тернофарм
В 85 аптеках
от 11,34 грн
Цены в аптеках
Салициловая кислота раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Салициловая кислота Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 38 аптеках
от 18,34 грн
Цены в аптеках
Салициловая мазь мазь, 5 %, контейнер, 25 г, № 1; Виола ФФ
Салициловая мазь Мазь, 5 %, контейнер, 25 г, № 1 Виола ФФ
В 19 аптеках
от 60,57 грн
Цены в аптеках
Салициловая мазь мазь, 10 %, контейнер, 25 г, № 1; Виола ФФ
Салициловая мазь Мазь, 10 %, контейнер, 25 г, № 1 Виола ФФ
В 17 аптеках
от 66,50 грн
Цены в аптеках
Салициловая мазь мазь, 2 %, контейнер, 25 г, № 1; Виола ФФ
Салициловая мазь Мазь, 2 %, контейнер, 25 г, № 1 Виола ФФ
В 10 аптеках
от 45,88 грн
Цены в аптеках
Салициловая кислота раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, тм айви, тм айви, № 1; Виола ФФ
Салициловая кислота Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, тм айви, тм айви, № 1 Виола ФФ
В 10 аптеках
от 13,00 грн
Цены в аптеках
Салициловая кислота раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Салициловая кислота Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 8 аптеках
от 21,95 грн
Цены в аптеках
Салициловой кислоты раствор спиртовой раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, № 1; Фитофарм
Салициловой кислоты раствор спиртовой Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, № 1 Фитофарм
В 4 аптеках
от 17,70 грн
Цены в аптеках
Салициловая мазь мазь, 5 %, туба ламинатная, 25 г, в пачке, в пачке, № 1; Виола ФФ
Салициловая мазь Мазь, 5 %, туба ламинатная, 25 г, в пачке, в пачке, № 1 Виола ФФ
В 3 аптеках
от 59,80 грн
Цены в аптеках
Кислота салициловая 1% раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, № 1; Фарма Черкасс
Кислота салициловая 1% Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, № 1 Фарма Черкасс
В 1 аптеке
от 14,23 грн
Цены в аптеках
Салициловая кислота раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, тм а+, тм а+, № 1; Виола ФФ
Салициловая кислота Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, тм а+, тм а+, № 1 Виола ФФ
В 2 аптеках других городов
от 17,30 грн
Цены в других городах
Кислота салициловая раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, в пачке, в пачке, № 1; Тернофарм
Кислота салициловая Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 40 мл, в пачке, в пачке, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Форма выпуска: мазь, р-р спиртовой.
КИСЛОТА САЛИЦИЛОВАЯ* (ACIDUM SALICYLICUM*)
CAS №: 69-72-7 C7H6O3
HSDB, RTECS, TSCAINV, USPDDN: 2-гидроксибензойная кислота.
NLM: 2-карбоксифенол; или о-карбоксифенол.
Форма выпуска: мазь, р-р спиртовой.

салициловая кислота при местном применении оказывает слабое антисептическое, а также раздражающее, отвлекающее действие. В низких концентрациях оказывает кератопластическое, а в высоких — кератолитическое действие.

жирная себорея, обыкновенные угри, хроническая экзема, псориаз, дискератозы, ихтиоз, бородавки, мозоли, раны, ожоги.

на пораженную поверхность наносят 2–3 раза в сутки.
При псориазе, красном волосистом лишае Девержи, ихтиозе, себорее применяют 2% мазь, а при выраженном воспалении ее разбавляют вазелином в 2–4 раза и применяют 1–2 раза в сутки; после устранения шелушения используют другие средства.
На рану мазь наносят тонким слоем и закрывают стерильной салфеткой или накладывают на рану стерильную повязку, пропитанную мазью. Перед наложением повязки рану очищают от некротических тканей, вскрывают пузыри, промывают антисептическим р-ром. Повязку меняют 1 раз в 2–3 дня до полного очищения от гнойно-некротических масс. Длительность курса — 6–20 сут.
В форме 1% или 2% р-ра наружно на пораженные участки кожи 2 раза в сутки, в оториноларингологии — по 6 капель в ухо 2 раза в сутки.

повышенная чувствительность к салициловой кислоте.

возможны местные реакции — зуд, ощущение жжения, кожная сыпь.