Салицилка-вишфа (Salicilka-vishpha)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,36
Экономия при брони: -6,09 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,48
Экономия при брони: -5,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,37
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,60
Экономия при брони: -7,90 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,70
Экономия при брони: -6,17 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,30
Экономия при брони: -9,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,59
Экономия при брони: -5,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,12
Экономия при брони: -5,59 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,96
Экономия при брони: -1,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,63
Экономия при брони: -10,08 грн
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,96
Экономия при брони: -1,11 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,00
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,31
Экономия при брони: -1,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,84
Экономия при брони: -1,55 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,39
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
25,82
Экономия при брони: -1,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,28
Экономия при брони: -1,81 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,48
Экономия при брони: -1,15 грн
Аптека копейка
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,43
Экономия при брони: -2,15 грн