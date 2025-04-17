Салицилка-вишфа (Salicilka-vishpha)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
25,74
Экономия при брони: -4,04 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,42
Экономия при брони: -8,35 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,05
Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,53
Экономия при брони: -1,28 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,28
Экономия при брони: -2,01 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
26,57
Экономия при брони: -0,96 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,35
Экономия при брони: -1,05 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,61
Экономия при брони: -1,15 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,31
Экономия при брони: -1,01 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,20
Экономия при брони: -1,95 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,45
Экономия при брони: -1,96 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,60
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
26,95
Экономия при брони: -1,41 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,15
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,73
Экономия при брони: -1,31 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,39
Экономия при брони: -8,38 грн