Салицилка-вишфа (Salicilka-vishpha)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,74
Экономия при брони: -1,29 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,38
Экономия при брони: -1,09 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,53
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,33
Экономия при брони: -1,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,64
Экономия при брони: -1,21 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,03
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,94
Экономия при брони: -1,48 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,49
Экономия при брони: -1,22 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,72
Экономия при брони: -7,71 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,60
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,53
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,79
Экономия при брони: -1,49 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,60
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,07
Экономия при брони: -9,04 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
26,79
Экономия при брони: -5,76 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,47
Экономия при брони: -1,17 грн
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,85
Экономия при брони: -1,25 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,05
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
27,98
Экономия при брони: -6,90 грн