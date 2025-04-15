Салицилка-вишфа (Salicilka-vishpha)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,20
Экономия при брони: -6,32 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,22
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,23
Экономия при брони: -2,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,33
Экономия при брони: -1,46 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,60
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,59
Экономия при брони: -7,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,10
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,03
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,31
Экономия при брони: -5,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,51
Экономия при брони: -0,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,51
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,54
Экономия при брони: -1,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,77
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,98
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,39
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,47
Экономия при брони: -1,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,02
Экономия при брони: -0,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,56
Экономия при брони: -1,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,17
Экономия при брони: -2,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
Салицилка-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,56
Экономия при брони: -1,71 грн