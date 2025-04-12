Фармакодинамика.

Фармакодинамические эффекты сакубитрила и валсартана оценивали после однократного и многократного применения препарата у здоровых добровольцев, а также у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Отмечавшиеся эффекты соответствовали механизму действия комплекса действующих веществ, заключающемуся в одновременном угнетении неприлизина и блокаде ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). В семидневном исследовании с участием пациентов с пониженной фракцией выброса (ФВ) левого желудочка, в котором валсартан применяли как контроль, применение сакубитрила и валсартана вызывало статистически значимое кратковременное увеличение натрийуреза, увеличение концентрации циклического гуазинмонофосфата (цГМФ) в моче и снижение концентрации предсердного натрийуретического пептида (MR-proANP) и N-конечного фрагмента предшественника мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) в плазме крови (по сравнению с валсартаном). В 21-дневном исследовании у пациентов с пониженной ФВ левого желудочка применение сакубитрила и валсартана вызвало статистически значимое увеличение концентрации предсердного натрийуретического пептида (ANP) и цГМФ в моче и концентрации цГМФ в плазме крови, а также снижение плазменных концентраций NT-proBNP, альдостерона и эндотелина-1 (по сравнению с исходным состоянием). Кроме того, применение сакубитрила и валсартана блокирует AT1-рецептор, указывающий на увеличение активности и концентрации ренина в плазме крови. В ходе исследования PARADIGM-HF комплекс сакубитрила и валсартана вызвал более выраженное снижение концентрации NT-proBNP в плазме крови и более значительное повышение концентраций мозгового натрийуретического пептида (BNP) и цГМФ в моче, чем эналаприл. В то время как BNP является субстратом неприлизина, NT-proBNP таковым не является. Поэтому NT-proBNP, в отличие от BNP, можно использовать в качестве биомаркера при наблюдении за пациентами с сердечной недостаточностью, получающих комплекс сакубитрила и валсартана (см. раздел «Особенности применения»).

В исследовании интервала QTc у здоровых добровольцев мужского пола однократное применение Юперио в дозах 194 мг сакубитрила/206 мг валсартана и 583 мг сакубитрила/617 мг валсартана не оказывало влияния на реполяризацию сердца.

Неприлизин — один из нескольких ферментов, участвующих в метаболизме амилоида-β (Aβ) головного мозга и спинномозговой жидкости (СМР). На фоне применения Юперио в дозе 194 мг сакубитрила/206 мг валсартана один раз в сутки в течение двух недель у здоровых добровольцев концентрация Aβ 1–38 в спинномозговой жидкости увеличивалась; при этом концентрация Aβ 1–40 и 1–42 в СМР никак не изменялась. Клиническое значение этого факта неизвестно.

Клиническая эффективность и безопасность

Дозы — 50 мг, 100 мг или 200 мг препарата указываются в некоторых источниках как 24 мг/26 мг, 49 мг/51 мг и 97 мг/103 мг препарата.

PARADIGM-HF

PARADIGM-HF — мультинациональное, рандомизированное, двойное слепое исследование с участием 8 442 пациентов, в ходе которого сравнивались Юперио и эналаприл, которые принимали взрослые пациенты с хронической сердечной недостаточностью, II–IV класс согласно классификации Нью-Йоркской Ассоциации Кардиологов (NYHA) пониженной фракцией выброса (фракция выброса левого желудочка [ФВЛЖ] ≤ 40%, позже скорректирована до ≤ 35%) дополнительно к другим препаратам, назначаемым при сердечной недостаточности. Первичная конечная точка была комбинированной — летальный исход вследствие сердечно-сосудистой патологии или госпитализация в связи с сердечной недостаточностью. Пациенты с систолическим АД (САТ) < 100 мм рт. ст., с нарушением функции почек тяжелой степени (расчетная скорость клубочковой фильтрации (рСКФ) < 30 мл/мин/1,73 м2) и с нарушением функции печени тяжелой степени были исключены из скрининга и, как следствие, не прошли проспективное исследование.

До включения в исследование пациенты получали лечение стандартными методами, которые включали ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента/блокаторы рецепторов ангиотензина (АПФ/БРА) (>99%), блокаторы β-адренорецепторов (94%), антагонисты минералокортикоидов (58%) и диуретики (8) . Средний период наблюдения составил 27 месяцев, пациенты получали терапию до 4,3 лет.

От пациентов требовалось прекратить терапию ингибиторами АПФ или БРА, после чего они включались в последовательный, простой слепой период введения и получали эналаприл по 10 мг два раза в сутки, затем простую слепую терапию Юперио по 100 мг два раза в сутки с повышением до 200 мг. два раза в сутки (см. раздел «Побочные реакции по прекращению терапии во время данного периода»). Затем их рандомизировали для участия в двойном слепом периоде исследования, в ходе которого они получали либо Юперио в дозе 200 мг, либо эналаприл — по 10 мг два раза в сутки (Юперио: n = 4209; эналаприл: n = 4233).

Средний возраст пациентов исследуемой популяции — 64 года, при этом 19% были в возрасте старше 75 лет. К моменту рандомизации 70% пациентов имели хроническую сердечную недостаточность II класса по NYHA, 24% пациентов — к III классу и 0,7% — к IV классу. Средний уровень ФВЛЖ составил 29%; 963 (11,4%) пациенты имели исходный уровень ФВЛЖ > 35% и ≤40%.

В группе Юперио 76% пациентов осталось на целевой дозе 200 мг два раза в сутки до конца исследования (средняя суточная доза — 375 мг). В группе эналаприла 75% пациентов осталось на целевой дозе 10 мг два раза в сутки до конца исследования (средняя суточная доза — 18,9 мг).

Юперио по сравнению с эналаприлом статистически достоверно снижал риск летального исхода из-за сердечно-сосудистой патологии или риска госпитализации в связи с сердечной недостаточностью (21,8% в группе исследуемого препарата против 26,5% в группе эналаприла). Абсолютное снижение риска летального исхода из-за сердечно-сосудистой патологии или риска госпитализации в связи с сердечной недостаточностью составило 4,7% (3,1% — снижение риска летального исхода из-за сердечно-сосудистой патологии и 2,8% — снижение риска первичной госпитализации в связи с сердечной недостаточностью). Относительное снижение риска по сравнению с эналаприлом составило 20%. Эффект отмечался на ранних этапах применения и сохранялся в течение всего периода исследования. Развитию эффекта способствовали оба действующих компонента препарата. Частота случаев внезапной смерти, составлявших 45% всех летальных исходов из-за сердечно-сосудистой патологии, в группе исследуемого препарата снизилась на 20% по сравнению с группой эналаприла (отношение рисков (hazard ratio, HR) 0,80, p = 0,0082). Частота случаев развития недостаточности сократительной функции сердца, которая была причиной летального исхода в 26% случаев из-за сердечно-сосудистой патологии, в группе исследуемого препарата снизилась на 21% по сравнению с таким показателем в группе эналаприла (HR 0,79, p = 0,0338).

Снижение этого риска стабильно наблюдалось в подгруппах по полу, возрасту, расе, месту жительства, классу по NYHA (II/III), фракции выброса, почечной функции, наличию в анамнезе диабета или гипертензии, терапии сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий.

Юперио увеличил выживаемость вместе со значительным снижением общей смертности на 2,8% (Юперио — 17%, эналаприл — 19,8%). Снижение относительного риска составило 16% по сравнению с эналаприлом (см. таблицу 1).

Таблица 1. Эффект терапии, определенный с помощью первичной комбинированной конечной точки, ее компонентов и показателей летального исхода от всех причин в течение средней продолжительности наблюдения 27 месяцев.

Показатели Юперио N = 4187* n (%) Эналаприл N = 4212* n (%) Отношение рисков (95% Cl) Относительное снижение риска p-значение *** Комбинированная конечная точка смерти из-за сердечно-сосудистой патологии и госпитализации в связи с сердечной недостаточностью* 914 (21,83) 1117 (26,52) 0,80 (0,73, 0,87) 20% 0,0000002 Отдельные компоненты первичной комбинированной конечной точки Смерть из-за сердечно-сосудистой патологии ** 558 (13,33) 693 (16,45) 0,80 (0,71, 0,89) 20% 0,00004 Первая госпитализация из-за сердечной недостаточности 537 (12,83) 658 (15,62) 0,79 (0,71, 0,89) 21% 0,00004 Вторичные конечные точки Общая смертность 711 (16,98) 835 (19,82) 0,84 (0,76, 0,93) 0,0005 16% 0,0005

*Первоначальная конечная точка была определена как время первого случая смерти из-за сердечно-сосудистой патологии и госпитализации из-за сердечной недостаточности.

**Понятие «смерть из-за сердечно-сосудистой патологии» охватывает все летальные случаи до даты сбора данных независимо от предварительной госпитализации пациента.

***Одностороннее p-значение.

Исследование TITRARION

TITRATION — это 12-недельное исследование безопасности и переносимости препарата с участием 538 пациентов с хронической сердечной недостаточностью (II–IV класс по NYHA) и систолической дисфункцией (фракция выброса левого желудочка <35%), ранее не получавших ингибиторы АПФ или БРА Ингибиторы АПФ или БРА в разных дозах перед включением в исследование. Пациенты сначала получали Юперио по 50 мг два раза в сутки, затем дозу увеличили до 100 мг два раза в сутки, затем до целевой дозы 200 мг два раза в сутки в течение 3- или 6-недельного периода.

Большее число пациентов, ранее не получавших ингибиторы АПФ или БРА или получавших низкодозовую терапию (эквивалентно < 10 мг эналаприла/сут), достигли уровня дозировки Юперио 200 мг и оставались на таком уровне до момента, когда доза увеличивалась в течение 6 недель (8,8%), по сравнению с 3 неделями (73,6%). В общем, 76% пациентов достигли и оставались на целевой дозе Юперио 200 мг два раза в сутки без перерыва в лечении или снижении дозы в течение 12 недель.