Львов (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1107,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1187,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1157,30 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1160,08 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,30 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,30 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1100,10 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1113,80 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
581,25
Экономия при брони: -17,25 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1149,20
Экономия при брони: -11,70 грн
1137,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1162,32 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1183,73 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1058,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1113,80 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1128,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1173,30
Экономия при брони: -35,80 грн
1137,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
608,40
Экономия при брони: -51,50 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1176,70
Экономия при брони: -48,70 грн
1128,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
573,70
Экономия при брони: -4,95 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,30 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,30 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,30 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1157,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1168,60
Экономия при брони: -54,80 грн
1113,80 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1226,00
Экономия при брони: -98,00 грн
1128,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1152,20
Экономия при брони: -14,70 грн
1137,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1148,60
Экономия при брони: -34,80 грн
1113,80 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1247,00
Экономия при брони: -119,00 грн
1128,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1167,00
Экономия при брони: -29,50 грн
1137,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
574,30
Экономия при брони: -17,40 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1148,60
Экономия при брони: -20,60 грн
1128,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1186,20
Экономия при брони: -48,70 грн
1137,50 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1161,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
574,30
Экономия при брони: -17,40 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1128,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1248,50
Экономия при брони: -111,00 грн
1137,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1106,45 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1107,50 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1052,12 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1061,82 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1074,64 грн
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma