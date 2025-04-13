Киев (адрес не указан)
Доступно в 829 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1128,29 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1157,87 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1176,22 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1082,86 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1088,28 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1143,04 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1091,38 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1110,16 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1124,34 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1108,09 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1147,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1159,81 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1091,38 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1092,96 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1103,96 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1146,70
Экономия при брони: -14,70 грн
1132,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1162,30
Экономия при брони: -25,80 грн
1136,50 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1248,50
Экономия при брони: -111,50 грн
1137,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1167,50
Экономия при брони: -35,50 грн
1132,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1247,60
Экономия при брони: -111,10 грн
1136,50 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1248,50
Экономия при брони: -111,50 грн
1137,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1106,45 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1149,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1167,04 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1068,16 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1123,64 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1125,12 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1248,47
Экономия при брони: -41,30 грн
1207,17 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1253,10
Экономия при брони: -35,58 грн
1217,52 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1144,34
Экономия при брони: -50,56 грн
1093,78 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1151,06
Экономия при брони: -36,56 грн
1114,50 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1200,43
Экономия при брони: -55,68 грн
1144,75 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1129,60 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1130,56 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1137,42 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1080,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1094,14 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1100,76 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1203,08 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1254,90
Экономия при брони: -45,63 грн
1209,27 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1306,04
Экономия при брони: -47,49 грн
1258,55 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1115,16 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1119,94 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1137,90 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1157,87 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1163,71 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1177,15
Экономия при брони: -81,89 грн
1095,26 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1256,64
Экономия при брони: -84,33 грн
1172,31 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
632,25
Экономия при брони: -42,25 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1132,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1136,50 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1160,50
Экономия при брони: -23,50 грн
1137,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1159,81 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1163,42 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1186,22 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1147,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1156,20 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1159,81 грн