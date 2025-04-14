Днепр (адрес не указан)
Доступно в 256 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1182,24
Экономия при брони: -93,61 грн
1088,63 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1182,46
Экономия при брони: -91,33 грн
1091,13 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1237,75
Экономия при брони: -91,72 грн
1146,03 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1183,13
Экономия при брони: -94,05 грн
1089,08 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1332,87
Экономия при брони: -235,42 грн
1097,45 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1205,69
Экономия при брони: -76,77 грн
1128,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
613,82
Экономия при брони: -44,23 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1242,25
Экономия при брони: -92,53 грн
1149,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1068,36 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1119,12 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1134,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1160,00
Экономия при брони: -31,50 грн
1128,50 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1136,20 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1136,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1149,20
Экономия при брони: -20,70 грн
1128,50 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1159,80
Экономия при брони: -23,60 грн
1136,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1200,60
Экономия при брони: -66,32 грн
1134,28 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1187,00
Экономия при брони: -50,03 грн
1136,97 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1225,66
Экономия при брони: -63,51 грн
1162,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1205,54
Экономия при брони: -73,58 грн
1131,96 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1222,62
Экономия при брони: -89,31 грн
1133,31 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
610,64
Экономия при брони: -43,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1128,50 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1136,20 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1142,80
Экономия при брони: -5,90 грн
1136,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
582,65
Экономия при брони: -20,09 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1186,91
Экономия при брони: -52,12 грн
1134,79 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1290,48
Экономия при брони: -147,04 грн
1143,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1105,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1159,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1202,84
Экономия при брони: -62,71 грн
1140,13 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1223,60
Экономия при брони: -68,20 грн
1155,40 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1246,02
Экономия при брони: -64,96 грн
1181,06 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1162,40
Экономия при брони: -77,44 грн
1084,96 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
603,31
Экономия при брони: -36,93 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1206,62
Экономия при брони: -70,91 грн
1135,71 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1294,84
Экономия при брони: -191,51 грн
1103,33 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
598,88
Экономия при брони: -27,82 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1205,27
Экономия при брони: -55,91 грн
1149,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
584,08
Экономия при брони: -40,56 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1197,07
Экономия при брони: -63,70 грн
1133,37 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1242,89
Экономия при брони: -68,97 грн
1173,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1107,50 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1108,89 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1179,38
Экономия при брони: -37,79 грн
1141,59 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1191,87
Экономия при брони: -38,19 грн
1153,68 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1196,33
Экономия при брони: -40,23 грн
1156,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1085,52 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1134,50 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1139,26 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1157,98
Экономия при брони: -67,35 грн
1090,63 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1171,06
Экономия при брони: -56,61 грн
1114,45 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1231,03
Экономия при брони: -59,51 грн
1171,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,30 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1188,74
Экономия при брони: -47,83 грн
1140,91 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1198,14
Экономия при брони: -50,68 грн
1147,46 грн