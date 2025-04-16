Николаев (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1184,51
Экономия при брони: -49,94 грн
1134,57 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1179,48
Экономия при брони: -38,34 грн
1141,14 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1198,49
Экономия при брони: -51,64 грн
1146,85 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1126,44 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1118,20 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1122,30 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1230,40
Экономия при брони: -101,10 грн
1129,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1199,72
Экономия при брони: -62,33 грн
1137,39 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1209,22
Экономия при брони: -62,82 грн
1146,40 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1223,93
Экономия при брони: -63,59 грн
1160,34 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1129,86 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1130,92 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1145,50 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1137,90 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1156,20 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1162,87 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1055,10 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1059,84 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1153,90 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1154,81 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1154,81 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1156,20
Экономия при брони: -38,00 грн
1118,20 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1122,30 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1159,80
Экономия при брони: -30,50 грн
1129,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1165,27
Экономия при брони: -78,55 грн
1086,72 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1161,05
Экономия при брони: -71,65 грн
1089,40 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1197,67
Экономия при брони: -62,98 грн
1134,69 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1174,14
Экономия при брони: -78,05 грн
1096,09 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
617,65
Экономия при брони: -48,74 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1215,36
Экономия при брони: -76,74 грн
1138,62 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1150,00
Экономия при брони: -31,80 грн
1118,20 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1122,30 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1129,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1081,78 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1082,48 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1082,60 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1178,40
Экономия при брони: -56,10 грн
1122,30 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1129,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 39 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1156,20
Экономия при брони: -38,00 грн
1118,20 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1122,30 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1154,70
Экономия при брони: -25,40 грн
1129,30 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1224,77
Экономия при брони: -86,01 грн
1138,76 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1250,56
Экономия при брони: -86,10 грн
1164,46 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1332,57
Экономия при брони: -143,37 грн
1189,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1046,48 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1054,52 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1122,06 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1161,16
Экономия при брони: -75,75 грн
1085,41 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1163,27
Экономия при брони: -65,64 грн
1097,63 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1315,28
Экономия при брони: -210,98 грн
1104,30 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1195,91
Экономия при брони: -63,82 грн
1132,09 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1207,68
Экономия при брони: -57,66 грн
1150,02 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
611,46
Экономия при брони: -30,02 грн