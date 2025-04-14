Одесса (адрес не указан)
Доступно в 224 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1083,90 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1136,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1174,83 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1186,51 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1110,50 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1128,29 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1147,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1047,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1051,14 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1120,44 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,80 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1179,60 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1179,70 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1117,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1187,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1144,32
Экономия при брони: -57,40 грн
1086,92 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1144,32
Экономия при брони: -53,25 грн
1091,07 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1219,60
Экономия при брони: -45,10 грн
1174,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1148,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1109,50 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1148,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1153,40
Экономия при брони: -38,00 грн
1115,40 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
594,05
Экономия при брони: -31,05 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1135,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1076,88 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1114,96 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1133,36 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1155,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1156,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1179,50 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,80 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,80 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1132,20 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1157,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,80 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,80 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1173,30
Экономия при брони: -57,90 грн
1115,40 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1202,60
Экономия при брони: -76,60 грн
1126,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1162,50
Экономия при брони: -27,50 грн
1135,00 грн