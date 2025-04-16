Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,80 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1117,80 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
583,75
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1163,71
Экономия при брони: -74,45 грн
1089,26 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1172,16
Экономия при брони: -78,31 грн
1093,85 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1225,03
Экономия при брони: -84,34 грн
1140,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1079,96 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1087,34 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1136,84 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,30
Экономия при брони: -61,30 грн
1043,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1106,73
Экономия при брони: -23,73 грн
1083,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1107,19
Экономия при брони: -20,19 грн
1087,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1220,41
Экономия при брони: -58,67 грн
1161,74 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1221,88
Экономия при брони: -58,74 грн
1163,14 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1223,53
Экономия при брони: -58,82 грн
1164,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1099,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1104,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1144,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1161,93
Экономия при брони: -73,53 грн
1088,40 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1172,49
Экономия при брони: -74,89 грн
1097,60 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1219,72
Экономия при брони: -89,95 грн
1129,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1218,69
Экономия при брони: -77,55 грн
1141,14 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1247,40
Экономия при брони: -86,58 грн
1160,82 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1226,01
Экономия при брони: -62,59 грн
1163,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1124,18 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1127,84 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1178,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1193,84
Экономия при брони: -58,90 грн
1134,94 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
611,17
Экономия при брони: -37,98 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1245,25
Экономия при брони: -78,03 грн
1167,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1125,18 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1146,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1159,80
Экономия при брони: -42,00 грн
1117,80 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1125,90 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1131,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1154,87
Экономия при брони: -72,18 грн
1082,69 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1211,07
Экономия при брони: -65,20 грн
1145,87 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1238,08
Экономия при брони: -66,61 грн
1171,47 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1082,92 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1086,78 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1142,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1153,50 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1160,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1160,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
577,98
Экономия при брони: -30,59 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1299,68
Экономия при брони: -195,50 грн
1104,18 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
628,94
Экономия при брони: -32,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1159,80
Экономия при брони: -42,00 грн
1117,80 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1151,10
Экономия при брони: -25,20 грн
1125,90 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1131,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1089,70 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1107,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1178,48
Экономия при брони: -72,60 грн
1105,88 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1220,51
Экономия при брони: -80,57 грн
1139,94 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1273,22
Экономия при брони: -79,54 грн
1193,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1155,10
Экономия при брони: -59,90 грн
1095,20 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1157,40
Экономия при брони: -57,44 грн
1099,96 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1259,45
Экономия при брони: -62,09 грн
1197,36 грн