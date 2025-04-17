Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1160,00
Экономия при брони: -26,40 грн
1133,60 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1135,60 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1136,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1110,50 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1116,50 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1123,00 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1103,80
Экономия при брони: -33,11 грн
1070,69 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1160,84
Экономия при брони: -34,83 грн
1126,01 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1306,90
Экономия при брони: -39,21 грн
1267,69 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1111,50 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1157,87 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1159,81 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1247,60
Экономия при брони: -114,00 грн
1133,60 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1162,30
Экономия при брони: -26,70 грн
1135,60 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
583,75
Экономия при брони: -15,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1146,70
Экономия при брони: -13,10 грн
1133,60 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1148,50
Экономия при брони: -12,90 грн
1135,60 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1165,30
Экономия при брони: -28,80 грн
1136,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1176,75
Экономия при брони: -91,99 грн
1084,76 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1232,18
Экономия при брони: -88,84 грн
1143,34 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
574,30
Экономия при брони: -7,50 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1191,30
Экономия при брони: -55,70 грн
1135,60 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1157,30
Экономия при брони: -20,80 грн
1136,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1068,62 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1081,58 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1085,84 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1204,13
Экономия при брони: -64,29 грн
1139,84 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1225,22
Экономия при брони: -67,94 грн
1157,28 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1227,70
Экономия при брони: -65,55 грн
1162,15 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1071,94 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1094,32 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1159,80
Экономия при брони: -26,20 грн
1133,60 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1135,60 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1247,60
Экономия при брони: -111,10 грн
1136,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1066,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1099,00 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1101,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1148,13
Экономия при брони: -61,84 грн
1086,29 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1197,64
Экономия при брони: -65,77 грн
1131,87 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1231,19
Экономия при брони: -60,39 грн
1170,80 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1248,50
Экономия при брони: -114,90 грн
1133,60 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1135,60 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1146,70
Экономия при брони: -10,20 грн
1136,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1079,98 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1121,64 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1126,16 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
598,00
Экономия при брони: -31,66 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1233,96
Экономия при брони: -68,82 грн
1165,14 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Novartis Pharma
1106,19 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1116,50 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1156,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №28
Novartis Pharma
1198,44
Экономия при брони: -72,40 грн
1126,04 грн
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
614,10
Экономия при брони: -42,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Юперио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
Novartis Pharma
1113,50 грн