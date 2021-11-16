Дюксет (Duxet) (326919) - инструкция по применению ATC-классификация
Дюксет инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: duloxetine;
1 капсула содержит дулоксетина гидрохлорид эквивалентно дулоксетину 30 мг или 60 мг;
вспомогательные вещества: сахар сферический, гипромеллоза 603, сахароза, тальк, триэтилцитрат, гипромеллозы ацетат сукцинат (AS-LF), раствор аммония гидроксида 25%, Opadry White 02A28361: гипромеллоза, титана диоксид (Е 171), тальк;
состав желатиновой капсулы №3 для 30 мг: титана диоксид (Е 171), индигокармин (Е 132), желатин;
состав желатиновой капсулы №1 для 60 мг: титана диоксид (Е 171), индигокармин (Е 132), железа оксид желтый (Е172), желатин.
Лекарственная форма
Капсулы кишечнорастворимые.
Основные физико-химические свойства:
30 мг: твердые желатиновые капсулы с непрозрачным корпусом белого цвета и непрозрачной крышечкой темно-синего цвета, содержащие пеллеты белого или почти белого цвета;
60 мг: твердые желатиновые капсулы с непрозрачным корпусом зеленого цвета и непрозрачной крышечкой темно-синего цвета, содержащие пеллеты белого или почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антидепрессанты. Код АТС N06А Х21.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Дулоксетин — это ингибитор обратного захвата серотонина и норэпинефрина. Он в незначительной степени ингибирует захват допамина, не имеет значительного сродства с гистаминовыми и допаминовыми, холинергическими и адренергическими рецепторами. Механизм действия дулоксетина при лечении депрессии обусловлен ингибированием обратного захвата серотонина и норэпинефрина и, как следствие, усилением серотонинергической и норадренергической нейротрансмиссии в центральной нервной системе. Дулоксетин также оказывает болеутоляющее действие, что, вероятно, является результатом замедления передачи болевых импульсов в центральной нервной системе.
Фармакокинетика.
При пероральном приеме дулоксетин хорошо всасывается. Максимальная концентрация достигается через 6 часов после приема препарата. Прием пищи задерживает время абсорбции, время достижения максимальной концентрации увеличивается с 6 до 10 часов, при этом всасывание уменьшается (примерно на 11%).
Распределение
Дулоксетин эффективно связывается с белками плазмы крови (> 90%).
Метаболизм
Дулоксетин метаболизируется с участием изоферментов CYP2D6 и CYP1A2. Образующиеся метаболиты фармакологически не активны.
Выведение
Период полувыведения дулоксетина составляет 12 часов. Средний клиренс дулоксетина в плазме крови — 101 л/час.
Почечная недостаточность
У пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, которые постоянно находятся на диализе, наблюдалось двойное увеличение концентрации дулоксетина и площади под кривой «концентрация-время» (AUC) по сравнению со здоровыми добровольцами. Таким образом, пациентам с хронической почечной недостаточностью нужно применять более низкую начальную дозу.
Показания
Лечение большого депрессивного расстройства.
Лечение диабетической периферической нейропатической боли.
Лечение генерализованного тревожного расстройства.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к дулоксетину или к любым вспомогательным веществам препарата.
- Одновременное применение с неселективными необратимыми ингибиторами моноаминоксидазы (МАО) или в течение по крайней мере 14 дней после прекращения лечения ингибиторами МАО. Учитывая период полураспада дулоксетина, ингибиторы МАО нельзя назначать по крайней мере в течение 5 дней после прекращения лечения дулоксетином.
- Одновременное применение с флувоксамином, ципрофлоксацином или эноксацином (сильные ингибиторы CYP1A2) из-за повышения концентрации дулоксетина в плазме крови.
- Нестабильная артериальная гипертензия, которая может спровоцировать гипертонический криз.
- Терминальная стадия почечной недостаточности (клиренс креатинина < 30 мл/мин).
- Заболевание печени, которое может вызвать привести печеночную недостаточность.
- Детский возраст.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препараты, которые метаболизируются с помощью CYP1A2. Во время клинического изучения одновременного применения теофиллина, субстрата CYP1A2, с дулоксетином (60 мг 2 раза в сутки ежедневно) значительного влияния на фармакокинетику этих препаратов не наблюдалось.
Ингибиторы CYP1A2. Поскольку CYP1A2 участвует в обмене веществ дулоксетина, одновременное применение дулоксетина с ингибиторами CYP1A2, вероятно, приведет к повышению концентрации дулоксетина. Флувоксамин (100 мг 1 раз в сутки), который является мощным ингибитором CYP1A2, снижает клиренс дулоксетина в плазме крови до 77%. В связи с этим Дюксет нельзя назначать вместе с ингибиторами CYP1A2.
Препараты, которые метаболизируются с помощью CYP2D6. Дулоксетин — умеренный ингибитор CYP2D6. При назначении дулоксетина в дозе 60 мг 2 раза в сутки с разовой дозой дезипрамина, который является субстратом CYP2D6, AUC дезипрамина увеличивается в 3 раза. Совместное назначение дулоксетина (40 мг 2 раза в сутки) увеличивает стационарную AUC тольтеродина (2 мг 2 раза в сутки) на 71%, но не влияет на фармакокинетику 5-гидроксильного метаболита. В связи с этим при назначении дулоксетина с ингибиторами CYP2D6, имеющими узкий терапевтический индекс, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.
Препараты, действующие на центральную нервную систему. При приеме дулоксетина в комбинации с другими препаратами, действующими на центральную нервную систему, особенно с подобным механизмом действия, включая алкоголь и седативные лекарственные средства, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.
Ингибиторы МАО. Дулоксетин не следует назначать вместе с неселективными необратимыми ингибиторами моноаминоксидазы (МАО) из-за риска возникновения серотонинового синдрома. При приеме оборотных селективных ингибиторов моноаминоксидазы (МАО), например моклобемида, риск возникновения серотонинового синдрома меньше, однако применение такой комбинации не рекомендуется.
Серотониновый синдром. Нужно с осторожностью назначать Дюксет в комбинации с серотонинергическими и трициклическими антидепрессантами, препаратами травы зверобоя, трамадолом, пептидином, триптофаном.
Антикоагулянты и антитромботические средства. Дулоксетин с осторожностью назначают вместе с пероральными антикоагулянтами и антитромботическими средствами в связи с возможным повышением риска возникновения кровотечения вследствие фармакодинамического взаимодействия.
Лекарственные средства, содержащие дулоксетин.
Необходимо избегать совместного применения с другими лекарственными средствами, содержащими дулоксетин.
Препараты, содержащие траву зверобоя.
При совместном применении с Дюксетом часто возникают побочные реакции.
Особенности применения
Предупреждение
Пациентам с высоким риском суицида во время лечения необходимо находиться под строгим наблюдением, поскольку до наступления значительной ремиссии не исключена возможность попытки суицида.
Эпилептические приступы и мании. Как и в случае применения других лекарственных средств, действующих на центральную нервную систему, для пациентов с эпилептическими приступами, манией или биполярными расстройствами в анамнезе дулоксетин необходимо назначать с соблюдением мер предосторожности.
Мидриаз. Были сообщения о проявлении мидриаза в связи с приемом дулоксетина, поэтому назначение дулоксетина пациентам с повышенным внутриглазным давлением или с риском острой узкоугольной глаукомы нужно проводить с осторожностью.
Артериальное давление и сердцебиение. У некоторых пациентов прием дулоксетина приводит к повышению артериального давления. Пациентам с артериальной гипертензией и/или другими заболеваниями сердца рекомендуется мониторинг артериального давления. Пациентам с постоянно повышенным артериальным давлением нужно уменьшать дозу или постепенно отменить препарат. Лечение пациентов с нестабильной гипертензией не является целесообразным.
Геморрагии. Сообщалось о нескольких случаях геморрагии, в частности пурпуре, желудочно-кишечном кровотечении и кровоизлиянии.
Гипонатриемия. Необходимо с осторожностью назначать больным с повышенным риском возникновения гипонатриемии, в частности у пациентов пожилого возраста, больным с синдромом недостаточности антидиуретического гормона (СНАДГ), лицам с циррозом печени.
Синдром отмены. Симптомы синдрома отмены являются довольно частыми, особенно при резком прекращении лечения. Прекращать лечение следует в течение не менее 2 недель путем постепенного снижения дозы.
Акатизия/психомоторное возбуждение. Подобные проявления возникают в течение первых нескольких недель лечения.
Повышение уровня ферментов печени. Значительное повышение энзимов печени (в 10 раз больше нормы) или поражение печени с холестазом или значительное повышение энзимов вместе с поражением печени возникали редко. Чаще всего об этих явлениях сообщалось течение первых месяцев лечения. Повреждение печени чаще всего имеет гепатоцеллюлярный характер. Необходимо с осторожностью назначать дулоксетин пациентам, принимающим препараты, которые могут вызвать повреждение печени.
Наличие сахарозы. Нельзя назначать кишечнорастворимые капсулы Дюксет пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции, недостаточностью сахараз-изомальтазы.
Суицид.
Большое депрессивное расстройство и генерализованное тревожное расстройство.
Депрессия связана с повышенным риском суицидального мышления, нанесения повреждений себе и суицида (явления, связанные с суицидом). Риск существует до достижения значительной ремиссии. Пациента необходимо строго контролировать до достижения значительного улучшения, поскольку ремиссия может не наступить в течение нескольких первых недель лечения или более. Из общего клинического опыта известно, что риск суицида повышается на начальных этапах лечения.
Психические состояния, при которых назначается Дюксет, также могут быть ассоциированы с повышенным риском возникновения суицидальных явлений. Кроме того, эти психические состояния могут быть коморбидными, если они сопровождают большое депрессивное расстройство. Таким образом, необходимо соблюдать одинаковые меры предосторожности при лечении пациентов как с большим депрессивным расстройством, так и с другими психическими состояниями. У пациентов, имеющих в анамнезе суицидальные явления или значительный уровень суицидального мышления, риск возникновения суицидального поведения больше, поэтому необходим более тщательный контроль во время лечения. Сообщалось о случаях суицидального мышления и суицидального поведения во время терапии дулоксетином или сразу после прекращения. Во время терапии, особенно на ранних этапах необходим тщательный контроль за пациентами, особенно теми, которые находятся в группе риска, а также соответствующее изменение дозировки.
Диабетическая периферическая нейропатическая боль.
Сообщалось о единичных случаях суицидального мышления и суицидального поведения во время терапии дулоксетином или сразу после ее окончания, как и при приеме других лекарственных средств с подобным фармакологическим действием (антидепрессанты). Врачи должны информировать пациентов о необходимости сообщать о любом чувстве беспокойства.
Пациенты пожилого возраста.
Данные по применению препарата Дюксет в дозе 120 мг у пациентов пожилого возраста с большим депрессивным расстройством и генерализованным тревожным расстройством ограничены.
Серьезные кожные реакции
Очень редко сообщалось о таких реакциях со стороны кожи, как ангионевротический отек, кровоизлияния, синдром Стивенса-Джонсона, ушибы, крапивница.
Способ применения и дозы
Большой депрессивное расстройство. Дюксет назначают в дозе 60 мг 1 раз в сутки независимо от приема пищи.
Некоторым пациентам можно рекомендовать дозу, превышающую 60 мг, вплоть до максимальной дозы 120 мг в сутки, которую делят на 2 приема. Возможность назначения доз более 120 мг систематически не оценивалась.
Диабетическая периферическая нейропатическая боль. Рекомендованная начальная доза составляет 60 мг 1 раз в сутки независимо от приема пищи. Некоторым пациентам можно рекомендовать дозу, превышающую 60 мг 1 раз в сутки, вплоть до максимальной дозы 120 мг в сутки, которую делят на 2 приема.
Терапевтический эффект лечения проявляется в течение 2 месяцев.
Генерализованное тревожное расстройство. Рекомендованная начальная доза составляет 30 мг 1 раз в сутки независимо от приема пищи. Пациентам с недостаточным эффектом лечения дозу нужно увеличить до 60 мг в сутки. В случае недостаточного эффекта лечения дозой 60 мг можно рассматривать повышение дозы до 90 или 120 мг в сутки.
Терапевтический эффект лечения проявляется в течение 2–4 недель.
Пациенты с почечной недостаточностью. Коррекция дозы для пациентов со слабой и умеренной почечной недостаточностью не требуется. Применение препарата Дюксет пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности (клиренс креатинина < 30 мл/мин) противопоказано.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Дюксет нельзя назначать пациентам с заболеваниями печени.
Пациенты пожилого возраста. Любые изменения дозы препарата при назначении пациентам пожилого возраста не нужны.
Дети
Безопасность и эффективность применения дулоксетина детям не изучали, поэтому препарат противопоказан этой возрастной категории пациентов.
Побочные реакции
Сообщалось о головокружении, тошноте и головной боли как о неблагоприятных симптомах при прекращении приема дулоксетина. При прекращении приема дулоксетина также сообщалось о нарушении чувствительности, нарушении сна, возбуждении или тревожности, треморе, раздражительности, диарее и гипергидрозе.
Инфекции и инвазии: ларингит.
Со стороны эндокринной системы: гипотиреоз.
Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, гиперчувствительность.
Со стороны метаболизма: снижение аппетита, гипергликемия, дегидратация, гипонатриемия, синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона6.
Со стороны психики: бессонница, ажитация, снижение либидо, тревожность, аномальные видения и аномальный оргазм, расстройства сна, бруксизм, дезориентация, апатия, суицидальное мышление5,7, мания, галлюцинации, агрессия и злобность4, суицидальное поведение5,7.
Со стороны нервной системы: головная боль, сонливость, головокружение, тремор, парестезия, миоклония, акатизия7, нервозность, расстройства внимания, летаргия, дискинезия, нарушения вкуса, синдром беспокойных ног, плохой сон, серотониновый синдром6, судороги1, психомоторное возбуждение6, экстрапирамидные расстройства6.
Со стороны органов зрения: расплывчатое изображение, мидриаз, нарушения зрения, сухость глаз, глаукома.
Со стороны органов слуха: звон в ушах1, вертиго, боль в ушах.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения; тахикардия; приливы; суправентрикулярная аритмия; фибрилляция, чаще предсердная; артериальная гипертензия3,7; повышение артериального давления3; ортостатическая гипотензия2; потеря сознания2; ощущение холода в конечностях; гипертонический криз3,6.
Со стороны дыхательной системы: зевота, орофарингеальная боль, ощущение сжатия в горле, носовое кровотечение.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диспепсия, метеоризм, боли в животе, запор, диарея, желудочно-кишечные кровотечения7, гастроэнтерит, отрыжка, гастрит, стоматит, неприятный запах изо рта, наличие крови в кале, сухость во рту.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышенный уровень печеночных ферментов (АлАТ, АсАТ, щелочная фосфатаза), гепатит3, острое поражение печени, желтуха6, печеночная недостаточность6.
Со стороны кожи: повышенное потоотделение, сыпь, ночное потение, контактный дерматит, крапивница, холодный пот, фотосенсибилизация, повышенная склонность к образованию синяков, ангионевротический отек6, синдром Стивенса-Джонсона6.
Со стороны костно-мышечной системы: костно-мышечная боль, мышечный спазм, подергивания мышц, ощущение скованности мышц, тризм.
Со стороны мочевыделительной системы: дизурия, задержка мочи, затрудненное начало мочеиспускания, никтурия, полиурия, снижение тока мочи, аномальный запах мочи.
Со стороны репродуктивной системы: эректильная дисфункция, нарушение или задержка эякуляции, менструальные расстройства, половые расстройства, гинекологические кровотечения, симптомы менопаузы, галакторея, гиперпролактинемия.
Общие нарушения: утомляемость, боль в груди7, падиение8, плохое самочувствие, ощущение холода, ощущение ползания «мурашек», жажда, недомогание, ощущение жара, нарушение походки.
Лабораторные исследования: снижение массы тела, увеличение массы, тела, повышение уровня креатинфосфокиназы, повышение уровня холестерина в крови.
1 Случаи судорог и звон в ушах наблюдались после прерывания лечения.
2 Случаи ортостатической гипотензии и потери сознания наблюдались преимущественно в начале лечения.
3 Пациентам, у которых наблюдается постоянное повышение артериального давления при приеме дулоксетина, необходимо уменьшать дозу или постепенно прекращать терапию препаратом.
4 О случаях агрессии и злобности сообщалось в начале лечения и после прерывания лечения.
5 О случаях суицидального мышления и суицидального поведения сообщалось в начале лечения и сразу после прерывания лечения.
6 Установленная частота побочных реакций из постмаркетинговых исследований.
7 Статистически значимо не отличаются от плацебо.
8 Случаи падений были более частыми у пациентов пожилого возраста (в возрасте ≥ 65 лет).
Прекращение терапии (особенно резкое прерывание) часто сопровождается синдромом отмены. Наиболее частыми побочными реакциями в таком случае являются: головокружение, сонливость, нарушение чувствительности (включая парестезии), нарушения сна (включая бессонницу и сильные бред), слабость, беспокойство или агрессивность, тошнота и/или рвота, тремор, головная боль, раздражительность, диарея, гипергидроз и головокружение. Рекомендуется постепенное прекращение терапии.
Почечная недостаточность
У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина < 30 мл/мин), находящихся на гемодиализе, наблюдается повышение уровня дулоксетина в плазме крови. Применение противопоказано.
Гепатит/повышение уровня печеночных ферментов
Сообщалось о случаях повреждения печени, которые включали значительное повышение уровня печеночных ферментов (увеличение в 10 раз больше нормы), гепатит и желтуху. Большинство этих явлений наблюдалось в течение первого месяца лечения. Наиболее часто печеночное повреждение имеет гепатоцеллюлярный характер. Дулоксетин необходимо с осторожностью назначать пациентам, принимающим лекарственные средства, которые могут вызвать повреждение печени.
Сообщалось о незначительном повышении уровня калия в крови. Нечасто наблюдались преходящие аномальные уровни калия у пациентов, получавших лечение дулоксетином по сравнению с плацебо.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 14 капсул в блистере, по 2 блистера в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
НОБЕЛЬ ИЛАЧ САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Квартал Санкаклар, пр. Эски Акчакоджа, №299, 81100 г. Дюздже, Турция.