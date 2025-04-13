Харьков (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
576,84
Экономия при брони: -72,54 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
568,82
Экономия при брони: -111,77 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
802,18
Экономия при брони: -111,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
551,30
Экономия при брони: -45,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
552,45
Экономия при брони: -62,20 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
588,60
Экономия при брони: -117,38 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel