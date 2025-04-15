Львов (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
560,42
Экономия при брони: -68,91 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
796,05
Экономия при брони: -118,44 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
528,80
Экономия при брони: -43,60 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
761,20
Экономия при брони: -88,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
552,10
Экономия при брони: -66,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
559,26
Экономия при брони: -67,56 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
538,30
Экономия при брони: -53,10 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
727,50
Экономия при брони: -55,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
539,10
Экономия при брони: -53,90 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
761,20
Экономия при брони: -88,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
529,10
Экономия при брони: -43,90 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
761,20
Экономия при брони: -88,80 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
547,00
Экономия при брони: -61,80 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
754,40
Экономия при брони: -82,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
526,00
Экономия при брони: -40,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
538,40
Экономия при брони: -53,20 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
747,80
Экономия при брони: -75,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
558,50
Экономия при брони: -73,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
558,25
Экономия при брони: -77,08 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
542,90
Экономия при брони: -57,70 грн