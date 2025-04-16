Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
538,56
Экономия при брони: -68,29 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
789,89
Экономия при брони: -121,57 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
526,00
Экономия при брони: -54,40 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
539,96
Экономия при брони: -27,82 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
785,77
Экономия при брони: -38,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
536,60
Экономия при брони: -66,65 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
556,41
Экономия при брони: -29,64 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
769,27
Экономия при брони: -44,63 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
565,71
Экономия при брони: -102,40 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
565,96
Экономия при брони: -75,44 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
793,59
Экономия при брони: -69,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
791,46
Экономия при брони: -109,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
571,32
Экономия при брони: -31,26 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
550,55
Экономия при брони: -24,52 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
782,03
Экономия при брони: -99,92 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
565,16
Экономия при брони: -26,40 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
795,42
Экономия при брони: -70,64 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
526,00
Экономия при брони: -54,40 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
674,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
569,59
Экономия при брони: -99,98 грн