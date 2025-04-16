Николаев (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
287,34
Экономия при брони: -48,90 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
288,15
Экономия при брони: -71,95 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
574,26
Экономия при брони: -141,87 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
561,48
Экономия при брони: -35,13 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
574,25
Экономия при брони: -87,51 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
274,11
Экономия при брони: -30,74 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
555,82
Экономия при брони: -53,26 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
594,00
Экономия при брони: -37,43 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн