Киев (адрес не указан)
Доступно в 314 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
549,91
Экономия при брони: -44,45 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
576,69
Экономия при брони: -88,57 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
796,37
Экономия при брони: -71,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
574,81
Экономия при брони: -26,79 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
786,52
Экономия при брони: -27,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
553,77
Экономия при брони: -48,31 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
726,50 грн