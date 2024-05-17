дулоксетин не следует назначать одновременно с ингибиторами МАО или в пределах по крайней мере 14 дней после прекращения лечения ингибиторами МАО. С учетом T ½ дулоксетина ингибиторы МАО не следует также назначать как минимум на протяжении 5 дней после прекращения лечения дулоксетином.

В клинических исследованиях при одновременном назначении теофиллина, субстрата CYP 1A2, с дулоксетином в дозе 60 мг 2 раза в сутки ежедневно не отмечено существенных изменений их фармакокинетики. Эти результаты свидетельствуют о том, что дулоксетин вряд ли будет оказывать клинически значимое действие на метаболизм субстратов CYP 1A2.

Поскольку CYP 1A2 участвует в метаболизме дулоксетина, одновременное применение дулоксетина с активными ингибиторами CYP 1A2 может приводить к повышению концентрации дулоксетина в плазме крови. Флувоксамин (в дозе 100 мг 1 раз в сутки), будучи активным ингибитором CYP 1A2, снижает клиренс дулоксетина из плазмы крови приблизительно на 77%. В связи с этим при назначении дулоксетина с ингибиторами CYP 1A2 (некоторые хинолоновые антибактериальные средства) целесообразно назначать дулоксетин в более низкой дозе.

Дулоксетин является умеренным ингибитором CYP 2D6. При назначении дулоксетина в дозе 60 мг 2 раза в сутки с однократной дозой дезипрамина, являющегося субстратом CYP 2D6, AUC дезипрамина увеличивается в 3 раза. Одновременное назначение дулоксетина (в дозе 40 мг 2 раза в сутки) увеличивает стационарную AUC тольтеродина (2 мг 2 раза в сутки) на 71%, но не влияет на фармакокинетику 5-гидроксильного метаболита. В связи с этим при назначении дулоксетина с ингибиторами CYP 2D6, которые имеют узкий терапевтический индекс, необходимо соблюдать осторожность.

Поскольку CYP 2D6 участвует в метаболизме дулоксетина, одновременное применение дулоксетина с активными ингибиторами CYP 2D6 способно приводить к повышению концентрации дулоксетина в крови. Пароксетин (в дозе 20 мг 1 раз в сутки) снижает клиренс дулоксетина из плазмы крови приблизительно на 37%. В связи с этим при назначении дулоксетина с ингибиторами CYP 2D6 необходимо соблюдать осторожность.

При назначении дулоксетина в комбинации с другими лекарственными средствами, влияющими на ЦНС, особенно с подобным механизмом действия, следует соблюдать осторожность.

Дулоксетин связывается с белками плазмы крови (>90%), поэтому назначение дулоксетина пациенту, принимающему другие лекарственные средства, в значительной степени связывающиеся с белками плазмы крови, может приводить к повышению свободной концентрации любого из этих лекарственных средств.