Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
557,78
Экономия при брони: -31,11 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
288,59
Экономия при брони: -46,77 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel
546,85
Экономия при брони: -63,50 грн
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 60 мг блистер №28
Nobel
723,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Дюксет капсулы кишечно-растворимые 30 мг блистер №28
Nobel