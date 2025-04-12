Фармакодинамика.

Ипратропия бромид — это четвертичная аммониевая соль, блокирующая мускариновые холинергические рецепторы и уменьшающая образование циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), препятствуя взаимодействию ацетилхолина с мускариновыми рецепторами гладкой мускулатуры бронхов. Повышенные уровни цГМФ приводят к дегрануляции тучных клеток и сокращению гладкой мускулатуры бронхов.

Ипратропия бромид является неселективным мускариновым антагонистом и не проникает в кровь, что предотвращает развитие системных побочных эффектов. Ипратропия бромид — это производное атропина, но также и четвертичный амин, следовательно, он не проходит через гематоэнцефалический барьер, что предотвращает развитие побочных эффектов со стороны центральной нервной системы (антихолинергического синдрома).

В случае применения ингаляторов пациентами с бронхоспазмом, связанным с хроническими обструктивными заболеваниями легких, было отмечено значительное улучшение функции легких (скорость форсированного выдоха FEV1 увеличивается на 15% и более).

Вредного влияния ипратропия бромида на секрецию слизи в дыхательных путях, мукоцилиарный клиренс или газообмен не выявлено.

Фармакокинетика.

После ингаляции от 10 до 30% дозы, в зависимости от состава препарата, прибора и техники ингаляции, оседает в легких. Большая часть дозы проглатывается и проходит через желудочно-кишечный тракт.

Вследствие мизерно малой абсорбции ипратропия бромида в желудочно-кишечном тракте биодоступность проглоченной дозы составляет лишь примерно 2%.

Эта часть дозы не оказывает значительного влияния на концентрацию лекарственного средства в плазме. Часть осевшей в легких дозы быстро достигает кровообращения.

На основе данных почечной экскреции (0 — 24 ч), общая системная биодоступность (легочной и желудочно-кишечной частей) ингаляционных доз ипратропия бромида по оценкам 7–28%.

Ион ипратропия не проходит через гематоэнцефалический барьер, что согласуется с аммониевой структурой молекулы.

Это лекарственное средство метаболизируется путем гидролиза эфирной группы с образованием неактивных метаболитов. Приблизительно 40% системной дозы выводится с мочой, что соответствует экспериментальному значению почечного клиренса 0,9 л/мин.

Период полувыведения конечной фазы элиминации составляет около 1,6 часов. Это лекарственное средство минимально связывается с белками плазмы.

В исследованиях баланса экскреции после введения радиоактивной дозы менее 10% связанной с лекарственным средством радиоактивности (включая исходное соединение и все метаболиты) выводилось с желчью и калом. Подавляющая часть связанной с лекарственным средством радиоактивности выделялась почками.