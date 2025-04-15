Ипратропиум-Интели (Ipratropium-Inteli)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
157,99
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
171,59
Экономия при брони: -8,41 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
158,72
Экономия при брони: -5,96 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека бам
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
163,00
Экономия при брони: -2,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 64
3.5 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
166,70
Экономия при брони: -6,60 грн