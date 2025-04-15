Ипратропиум-Интели (Ipratropium-Inteli)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
159,46
Экономия при брони: -6,87 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
160,84
Экономия при брони: -8,08 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
167,30
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
153,37
Экономия при брони: -9,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
174,74
Экономия при брони: -6,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
170,46
Экономия при брони: -9,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
174,10
Экономия при брони: -12,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,69
Экономия при брони: -8,23 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
165,16
Экономия при брони: -12,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
179,66
Экономия при брони: -18,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
158,23
Экономия при брони: -13,49 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
159,33
Экономия при брони: -6,23 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн