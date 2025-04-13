Ипратропиум-Интели (Ipratropium-Inteli)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 459 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
163,60
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
156,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
156,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
156,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
156,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
156,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
157,81
Экономия при брони: -7,56 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
156,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
172,00
Экономия при брони: -8,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
156,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
156,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
160,69
Экономия при брони: -7,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
156,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
156,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
156,40 грн