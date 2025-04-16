Ипратропиум-Интели (Ipratropium-Inteli)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
173,64
Экономия при брони: -6,48 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
162,32
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
154,01
Экономия при брони: -8,83 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,90 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,70
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,90 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
173,19
Экономия при брони: -10,11 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
169,13
Экономия при брони: -6,92 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,90 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,90 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,90 грн