Ипратропиум-Интели (Ipratropium-Inteli)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 257 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
180,24
Экономия при брони: -11,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн