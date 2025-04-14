Ипратропиум-Интели (Ipratropium-Inteli)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
163,79
Экономия при брони: -11,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
163,71
Экономия при брони: -11,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
167,30
Экономия при брони: -11,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
177,84
Экономия при брони: -11,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
156,78
Экономия при брони: -8,62 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
157,96
Экономия при брони: -6,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
183,67
Экономия при брони: -10,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,73
Экономия при брони: -9,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Ипратропиум-Интели ингаляция под давлением 20 мкг/доза баллон 10 мл №1
MaxPharma (UK)
161,20 грн