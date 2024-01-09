Ипратропия Бромид (Ipratropii Bromidum) Действующее вещество
ипратропия бромид является антагонистом мускариновых рецепторов, главным образом его действие направлено на рецепторы, расположенные в гладких мышцах бронхов, что приводит к расширению просвета дыхательных путей и снижению секреции бронхиальных желез.
Ипратропия бромид вводится преимущественно ингаляционным путем. Системная абсорбция вещества достаточно низкая благодаря его свойствам четвертичного аммониевого соединения, которые ограничивают проникновение молекулы через липидные барьеры, такие как клеточные мембраны.
Благодаря незначительной системной биодоступности (около 7%), ипратропия бромид после ингаляции сосредотачивается преимущественно в дыхательных путях.
Абсорбированное в ЖКТ вещество частично метаболизируется путем гидролиза сложных эфиров до неактивных метаболитов, троповой кислоты и тропана.
Ипратропия бромид и его метаболиты выводятся преимущественно почками. Приблизительно 80–100% введенной дозы выявляется в моче в основном в неизмененном виде.
ипратропия бромид применяют в терапии и профилактике обострений ХОБЛ (хронический бронхит и эмфизема легких). Он также применяется для устранения симптомов БА.
ипратропия бромид доступен в нескольких лекарственных формах.
Р-р для ингаляций, наиболее распространенная форма, применяется в ингаляторах или небулайзерах.
Аэрозоль для ингаляций — другой тип препарата, часто применяемый в ингаляторах с дозированным высвобождением аэрозоля.
Доза ипратропия бромида может зависеть от возраста пациента, состояния его здоровья и конкретной патологии, при которой он применяется.
Общие рекомендации по дозированию
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: обычно рекомендуется 2 вдоха (40 мкг) трижды в сутки.
Дети в возрасте 6–12 лет: 1 вдох (20 мкг) трижды в сутки.
Пациенты с почечной недостаточностью не нуждаются в коррекции дозы, поскольку ипратропия бромид большей частью метаболизируется в печени.
Пациенты с нарушением функции печени не нуждаются в коррекции дозы, поскольку ипратропия бромид имеет низкую системную биодоступность.
гиперчувствительность к ипратропию или к другим компонентам препарата.
Острая закрытоугольная глаукома (ипратропия бромид может повысить внутриглазное давление у пациентов с острой закрытоугольной глаукомой).
Острое нарушение мочеиспускания, особенно у пациентов с гипертрофией предстательной железы (поскольку ипратропия бромид влияет на гладкие мышцы, он может усугубить затруднение мочеиспускания).
сухость во рту является наиболее распространенным побочным эффектом ипратропия бромида и обычно имеет тенденцию исчезать со временем.
Некоторые пациенты могут испытывать головную боль после применения препарата.
Тошнота и нарушения функции желудка — эти побочные эффекты обычно легкие и преходящие.
При применении высоких доз препарата редко могут возникнуть нестабильность состояния и дезориентация.
При непреднамеренном попадании ипратропия бромида в глаза может произойти повышение внутриглазного давления.
Повышение ЧСС хотя является менее распространенным побочным эффектом, он может быть серьезным, особенно для людей с патологией сердечно-сосудистой системы.
другие антихолинергические препараты. При одновременном применении с другими антихолинергическими средствами, такими как тиотропия бромид, может возникнуть синергический эффект, что может повысить риск побочных эффектов, таких как сухость во рту, повышение внутриглазного давления, уретральный и интестинальный спазмы.
Бета-адренергические агонисты. Взаимодействие с агонистами бета-адренорецепторов, такими как сальбутамол, может усилить бронхорасширяющий эффект, что может быть предпочтительным для пациентов с ХОБЛ или БА.
Препараты, содержащие ксантин. Ипратропия бромид может потенцировать действие препаратов, содержащих ксантин, таких как теофиллин, и усиливать их бронхорасширяющий эффект.
Антигистаминные препараты могут усиливать антихолинергические эффекты ипратропия бромида, включая сухость во рту, и риск развития острой закрытоугольной глаукомы.
Кортикостероиды, применяемые для уменьшения выраженности воспалительного процесса в дыхательных путях. Совместное применение с ипратропия бромидом может усилить эффект уменьшения выраженности симптомов ХОБЛ.
Антихолинэстеразные препараты. Такие препараты, как пиридостигмин, могут ослаблять действие ипратропия бромида, поскольку повышают активность ацетилхолина.
Калийсберегающие диуретики или диетические добавки с калием. Ипратропия бромид может повысить уровень калия в крови, особенно при одновременном применении с указанными препаратами и добавками.
Алкоголь может усилить некоторые побочные эффекты ипратропия бромида, особенно сухость во рту и нарушение восприятия.
симптомы. При передозировке ипратропия бромида могут возникнуть антихолинергические симптомы, такие как сухость во рту, повышение ЧСС, мидриаз, AV-блокада, задержка мочеиспускания, головокружение, головная боль, тошнота и рвота, бронхоспазм, галлюцинации или повышенная раздражительность.
При подозрении передозировки важно немедленно обратиться к медицинскому специалисту.
Лечение передозировки обычно состоит в проведении симптоматической и поддерживающей терапии. В случае возникновения выраженной тахикардии или других серьезных симптомов может потребоваться госпитализация. При необходимости следует проводить экстренную реанимацию. Если препарат попал в глаза и вызывал боль или дискомфорт, следует немедленно промыть глаза чистой водой и обратиться к врачу. При развитии острого приступа глаукомы, проявляющегося гиперемией, болью в глазах, нарушением зрения, расширением зрачков, необходима немедленная медицинская помощь.