другие антихолинергические препараты. При одновременном применении с другими антихолинергическими средствами, такими как тиотропия бромид, может возникнуть синергический эффект, что может повысить риск побочных эффектов, таких как сухость во рту, повышение внутриглазного давления, уретральный и интестинальный спазмы.

Бета-адренергические агонисты. Взаимодействие с агонистами бета-адренорецепторов, такими как сальбутамол, может усилить бронхорасширяющий эффект, что может быть предпочтительным для пациентов с ХОБЛ или БА.

Препараты, содержащие ксантин. Ипратропия бромид может потенцировать действие препаратов, содержащих ксантин, таких как теофиллин, и усиливать их бронхорасширяющий эффект.

Антигистаминные препараты могут усиливать антихолинергические эффекты ипратропия бромида, включая сухость во рту, и риск развития острой закрытоугольной глаукомы.

Кортикостероиды, применяемые для уменьшения выраженности воспалительного процесса в дыхательных путях. Совместное применение с ипратропия бромидом может усилить эффект уменьшения выраженности симптомов ХОБЛ.

Антихолинэстеразные препараты. Такие препараты, как пиридостигмин, могут ослаблять действие ипратропия бромида, поскольку повышают активность ацетилхолина.

Калийсберегающие диуретики или диетические добавки с калием. Ипратропия бромид может повысить уровень калия в крови, особенно при одновременном применении с указанными препаратами и добавками.

Алкоголь может усилить некоторые побочные эффекты ипратропия бромида, особенно сухость во рту и нарушение восприятия.