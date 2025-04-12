взрослые, дети в возрасте старше 12 лет и пациенты пожилого возраста. Рекомендуемая суточная доза составляет 3–6 мг в 3 приема — по 20–40 капель 3 раза в сутки. Пациентам, склонным к сонливости, рекомендуется назначать 40 капель перед сном и 20 капель утром, во время завтрака.

Дети. Прием препарата рекомендуется после консультации с врачом. Суточная доза составляет 0,1 мг (то есть 2 капли) на килограмм массы тела. В таблице приведены суточные дозы для детей в возрасте от 1 мес до 12 лет, а также взрослых. Кратность применения — 3 раза в сутки.



Возраст пациента Разовая доза Кратность приема 1 мес–1 год 3–10 капель 3 раза в сутки 1–3 года 10–15 капель 3 раза в сутки 3–12 лет 15–20 капель 3 раза в сутки Взрослые и дети в возрасте от 12 лет 20–40 капель 3 раза в сутки



20 капель = 1 мл = 1 мг диметиндена малеата.

Фенокит не следует подвергать воздействию высокой температуры. В бутылочку с теплым детским питанием их следует добавлять непосредственно перед кормлением. Если ребенка кормят с ложечки, капли можно применять неразведенными, в чайной ложке. Капли имеют приятный вкус.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.