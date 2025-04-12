Фенокит (Fenokit)
Фенокит инструкция по применению
Состав
Диметиндена малеат - 1 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Диметиндена малеат является производным фениндена. Он является антагонистом гистамина на уровне Н1-рецепторов.
Оказывает антикининовое, слабое антихолинергическое и седативное действие, не проявляет антиэметического эффекта. Снижает повышенную проницаемость капилляров, связанную с аллергическими реакциями немедленного типа. В сочетании с антагонистами Н2-рецепторов препарат подавляет практически все виды воздействия гистамина на кровообращение.
Фармакокинетика. Системная биодоступность диметиндена в форме оральных капель составляет около 70%. После приема внутрь Cmax диметиндена в плазме крови достигается в течение 2 ч. Т½ составляет около 6 ч.
При концентрациях 0,09–2 мкг/мл связывание диметиндена с белками плазмы крови составляет около 90%. В организме препарат метаболизируется путем гидроксилирования и метоксилирования. Диметинден и его метаболиты выводятся с желчью и мочой. 5–10% принятой дозы выводится с мочой в неизмененном виде.
Показания Фенокит
симптоматическое лечение аллергических заболеваний: крапивницы, сезонного (сенная лихорадка) и круглогодичного аллергического ринита, аллергии на лекарственные средства и продукты питания.
Зуд различного происхождения, кроме связанного с холестазом. Зуд при заболеваниях с кожными высыпаниями, такими как ветряная оспа. Укусы насекомых.
Вспомогательное средство при экземе и других зудящих дерматозах аллергического генеза.
Применение Фенокит
взрослые, дети в возрасте старше 12 лет и пациенты пожилого возраста. Рекомендуемая суточная доза составляет 3–6 мг в 3 приема — по 20–40 капель 3 раза в сутки. Пациентам, склонным к сонливости, рекомендуется назначать 40 капель перед сном и 20 капель утром, во время завтрака.
Дети. Прием препарата рекомендуется после консультации с врачом. Суточная доза составляет 0,1 мг (то есть 2 капли) на килограмм массы тела. В таблице приведены суточные дозы для детей в возрасте от 1 мес до 12 лет, а также взрослых. Кратность применения — 3 раза в сутки.
|Возраст пациента
|Разовая доза
|Кратность приема
|1 мес–1 год
|3–10 капель
|3 раза в сутки
|1–3 года
|10–15 капель
|3 раза в сутки
|3–12 лет
|15–20 капель
|3 раза в сутки
|Взрослые и дети в возрасте от 12 лет
|20–40 капель
|3 раза в сутки
20 капель = 1 мл = 1 мг диметиндена малеата.
Фенокит не следует подвергать воздействию высокой температуры. В бутылочку с теплым детским питанием их следует добавлять непосредственно перед кормлением. Если ребенка кормят с ложечки, капли можно применять неразведенными, в чайной ложке. Капли имеют приятный вкус.
Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к диметиндена малеату или любому другому компоненту препарата. Наличие у пациента стеноза двенадцатиперстной кишки/привратника.
Побочные эффекты
основным побочным эффектом применения препарата является сонливость, особенно в начале лечения. В очень редких случаях могут наблюдаться аллергические реакции.
Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, включая отек лица, фарингеальный отек, сыпь, мышечные спазмы и одышка.
Со стороны психики: возбуждение.
Со стороны нервной системы: повышенная утомляемость, сонливость, нервозность, головная боль, головокружение.
Со стороны пищеварительного тракта: желудочно-кишечные расстройства, тошнота, сухость во рту и горле.
Особые указания
как и с другими антигистаминными препаратами, следует соблюдать осторожность при применении препарата больным с закрытоугольной глаукомой, с нарушением мочеиспускания, в том числе при гипертрофии предстательной железы, а также с хроническими заболеваниями легких.
Как и для всех антагонистов H1-рецепторов и частично H2-рецепторов, этот препарат следует с осторожностью применять у пациентов с эпилепсией. Антигистаминные препараты могут вызвать возбуждение у детей.
Применение в период беременности и кормления грудью. В исследованиях оригинального препарата на животных не выявлено тератогенного действия диметиндена и любого его прямого или косвенного вредного влияния на беременность, эмбриональное развитие и/или постнатальное развитие. Поскольку до сих пор отсутствуют сведения о применении препарата в период беременности, Фенокит можно назначать в этот период только в случае крайней необходимости. Не рекомендуется принимать препарат в период кормления грудью. В случае необходимости на период лечения кормление грудью следует прекратить.
Дети. Не назначать детям в возрасте до 1 мес, особенно недоношенным. С осторожностью назначать препарат в форме капель детям до 1 года: седативный эффект может сопровождаться эпизодами ночного апноэ. У детей младшего возраста антигистаминные препараты могут вызвать возбуждение.
Фенокит можно применять у детей в возрасте от 1 мес до 1 года только после консультации с врачом и в случае наличия четких показаний для лечения антигистаминными средствами. Нельзя превышать рекомендуемую дозу.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При приеме Фенокита возможно замедление скорости психомоторных реакций, возникновение сонливости, головокружения, поэтому следует воздержаться от управления автомобилем или работы с механизмами.
Взаимодействия
при одновременном применении препаратов, угнетающих ЦНС, например, опиоидных анальгетиков, противосудорожных, антидепрессантов (трициклических антидепрессантов и ингибиторов МАО), антигистаминных средств, противорвотных средств, антипсихотиков, анксиолитиков, снотворных средств и этилового спирта возможно усиление угнетения ЦНС, что может привести к нежелательным последствиям или даже к угрозе жизни.
С целью минимизации риска угнетения ЦНС или возможного потенцирования одновременное применение прокарбазина и антигистаминных средств следует проводить с осторожностью.
Передозировка
при передозировке Фенокита, как и других антигистаминных препаратов, могут возникнуть такие симптомы: угнетение ЦНС, сонливость (преимущественно у взрослых), стимуляция ЦНС и антихолинергические эффекты (особенно у детей), в том числе возбуждение, атаксия, тахикардия, галлюцинации, тонические или клонические судороги, мидриаз, сухость во рту, покраснение лица, задержка мочи и лихорадка. Также после этого возможно развитие артериальной гипотензии и комы. В терминальной фазе комы возможно развитие угнетения дыхательного и сосудодвигательного центров, что вызывает летальный исход.
Не существует специфического антидота в случае передозировки антигистаминных препаратов. Следует применять стандартные мероприятия: вызвать рвоту, если не удается — провести промывание желудка, назначить пациенту активированный уголь, солевое слабительное, а также принять меры для поддержания функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Применение стимуляторов не рекомендуют. Для лечения артериальной гипотензии можно применять сосудосуживающие средства.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.