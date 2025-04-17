Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
225,03
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
266,79
Экономия при брони: -15,77 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
229,26
Экономия при брони: -9,02 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
236,19
Экономия при брони: -8,52 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
308,30
Экономия при брони: -43,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
308,30
Экономия при брони: -43,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
272,34
Экономия при брони: -21,33 грн
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина