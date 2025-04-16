Николаев (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
243,13
Экономия при брони: -9,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
295,18
Экономия при брони: -15,34 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
271,13
Экономия при брони: -14,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
294,53
Экономия при брони: -15,51 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
289,71
Экономия при брони: -10,69 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
289,68
Экономия при брони: -15,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
293,34
Экономия при брони: -13,52 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
291,82
Экономия при брони: -17,68 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
286,81
Экономия при брони: -12,67 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
326,61
Экономия при брони: -14,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
276,49
Экономия при брони: -15,67 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
278,42
Экономия при брони: -16,33 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
273,31
Экономия при брони: -11,22 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
4.2 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина