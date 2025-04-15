Львов (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
244,21
Экономия при брони: -15,16 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
247,01
Экономия при брони: -13,83 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
241,92
Экономия при брони: -14,26 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
276,93
Экономия при брони: -47,03 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
239,45
Экономия при брони: -11,73 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
277,35
Экономия при брони: -38,52 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
276,60
Экономия при брони: -16,37 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
239,96
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
244,35
Экономия при брони: -16,51 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
252,68
Экономия при брони: -14,66 грн
Пульс
Львов, ул. Замарстыновская, 122
2.6 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
242,01
Экономия при брони: -8,79 грн
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Львов, ул. Малоголосковская, 42
3.4 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
282,42
Экономия при брони: -52,52 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
269,33
Экономия при брони: -14,72 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
241,03
Экономия при брони: -13,21 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина