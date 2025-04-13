Киев (адрес не указан)
Доступно в 281 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
282,42
Экономия при брони: -27,12 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Мед-сервис
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
236,49
Экономия при брони: -8,87 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина