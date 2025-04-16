Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
261,64
Экономия при брони: -16,41 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
238,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
248,78
Экономия при брони: -15,26 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
257,39
Экономия при брони: -11,67 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
291,21
Экономия при брони: -15,08 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
290,29
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
303,23
Экономия при брони: -13,47 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
250,77
Экономия при брони: -10,59 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
253,92
Экономия при брони: -13,92 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
238,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
260,18
Экономия при брони: -14,54 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
238,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
245,11
Экономия при брони: -11,01 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
238,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
269,62
Экономия при брони: -23,67 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина