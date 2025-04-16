Киев
Фенокит (Fenokit)

Фенокит (Fenokit)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 94 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
261,64
Экономия при брони: -16,41 грн
245,23 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
238,00
Экономия при брони: -20,00 грн
218,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
248,78
Экономия при брони: -15,26 грн
233,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
257,39
Экономия при брони: -11,67 грн
245,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
291,21
Экономия при брони: -15,08 грн
276,13 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
290,29
Экономия при брони: -14,40 грн
275,89 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
269,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
273,25 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
303,23
Экономия при брони: -13,47 грн
289,76 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
241,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
250,77
Экономия при брони: -10,59 грн
240,18 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
253,92
Экономия при брони: -13,92 грн
240,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
238,00
Экономия при брони: -20,00 грн
218,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
260,18
Экономия при брони: -14,54 грн
245,64 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
238,00
Экономия при брони: -20,00 грн
218,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
245,11
Экономия при брони: -11,01 грн
234,10 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
238,00
Экономия при брони: -20,00 грн
218,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
227,94 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
269,62
Экономия при брони: -23,67 грн
245,95 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
269,78 грн
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