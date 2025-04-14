Харьков (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
257,98
Экономия при брони: -15,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Фенокит капли оральные 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина