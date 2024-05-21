Диетические добавкиДиетические добавки к пище различных группДиетические добавки для нормализации функции зренияВитоптик (Vitoptic) Витоптик (Vitoptic) (305300) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 369,94 грн Без рецепта 30 шт, 450 мг от 369,94 грн В наличии в 22 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фармпродукт Форма выпуска Капсулы Дозировка 450 мг Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 15.1. Диетические добавки для нормализации функции зрения