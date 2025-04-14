Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
573,75
Экономия при брони: -57,29 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
558,74
Экономия при брони: -20,17 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Экономия при брони: -68,70 грн
Аптека копейка
Одесса, дорога Люстдорфская, 125/5
9.2 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
573,63
Экономия при брони: -32,45 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 65
11.0 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека enter
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
11.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
14.0 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
14.1 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
В городах рядом
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
108.7 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Экономия при брони: -68,70 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
108.8 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
560,20
Экономия при брони: -43,74 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Корабелов, 12
109.0 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 317
109.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
572,45
Экономия при брони: -34,15 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
109.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
579,05
Экономия при брони: -18,77 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
109.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
562,45
Экономия при брони: -21,49 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
109.6 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
578,26
Экономия при брони: -17,98 грн
Фармакопейка
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
109.6 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
109.6 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
557,71
Экономия при брони: -19,67 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
110.1 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
564,52
Экономия при брони: -23,42 грн