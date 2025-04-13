Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
570,13
Экономия при брони: -31,64 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Киев, ул. Борщаговская, 128
5.0 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
6.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
588,63
Экономия при брони: -28,35 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
578,41
Экономия при брони: -37,27 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8-Д
8.3 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
579,77
Экономия при брони: -38,37 грн
Мед-сервис
Киев, перек. Урловская / Ахматовой Анны, 11/44
8.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
8.7 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
8.7 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Киев, ул. Княжий Затон, 9
9.0 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Экономия при брони: -112,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Махова Александра, 6-А
9.8 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
10.2 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Экономия при брони: -50,40 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Братства тарасовцев, 12-А
10.6 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
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Аптека копейка
Васильков, просп. Киевский Шлях, 180-А
30.5 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
591,38
Экономия при брони: -31,10 грн
Подорожник
Обухов, ул. Киевская, 166-К
36.7 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Экономия при брони: -68,70 грн