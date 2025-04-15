Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
564,30
Экономия при брони: -87,34 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
565,70
Экономия при брони: -62,26 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Экономия при брони: -16,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Экономия при брони: -26,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Экономия при брони: -68,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
564,54
Экономия при брони: -18,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
562,40
Экономия при брони: -97,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
580,36
Экономия при брони: -102,62 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Экономия при брони: -16,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
559,17
Экономия при брони: -55,73 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Экономия при брони: -16,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
567,32
Экономия при брони: -21,66 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
576,84
Экономия при брони: -73,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
566,84
Экономия при брони: -89,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
567,88
Экономия при брони: -103,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
569,70
Экономия при брони: -105,85 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
568,70
Экономия при брони: -104,59 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Экономия при брони: -26,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
564,63
Экономия при брони: -100,56 грн