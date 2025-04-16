Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
572,33
Экономия при брони: -30,85 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
571,03
Экономия при брони: -30,03 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
574,18
Экономия при брони: -32,62 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
568,04
Экономия при брони: -113,32 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
574,83
Экономия при брони: -120,11 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
566,69
Экономия при брони: -93,67 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
560,61
Экономия при брони: -105,89 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
562,07
Экономия при брони: -20,37 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
447,00
Экономия при брони: -81,00 грн